Wassertemperatur in Düsseldorfer Bädern Wird es für die Kinder wieder wärmer?

In den Lehrschwimmbecken der Düsseldorfer Bäder könnte es vielleicht bald ein bisschen wärmer werden. Darüber soll nach Informationen unserer Redaktion im Aufsichtsrat der Bädergesellschaft am 30. März diskutiert werden. Aktuell beträgt die Wassertemperatur in den Kurs- und Lehrschwimmbecken 28 Grad. Darüber gab es immer wieder Beschwerden von Eltern. Jetzt könnte die Temperatur um zwei Grad angehoben werden. Dann wäre das alte Niveau wieder erreicht.