Jahreswechsel 2023/24 Was Sie zum Silvester-Feuerwerk in Düsseldorf wissen müssen

Verkauft werden darf das Feuerwerk nur in der Zeit vom 29. bis zum 31. Dezember. Abbrennen darf man die Knaller und Raketen nur am Sonntag (31. Dezember) und am Montag (1. Januar). Wer Feuerwerkskörper früher oder später abbrennt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann. Ebenfalls geahndet wird der Verkauf von Feuerwerkskörpern mit Altersbegrenzung ab 18 Jahren an Kinder und Jugendliche.