Thema Schulden : Wenn der Gerichtsvollzieher klingelt

Düsseldorf Für Manfred H. hat sich das Leben an einem Tag im Jahr 2017 schlagartig verändert. 65-jährig wollte er in Rente gehen. Doch stattdessen präsentierte die Rentenversicherung eine Rechnung über 121.000 Euro.

Im Jahr 2002 bekam auch Manfred H. Post von seinem damaligen Arbeitgeber. „Sie haben mir mitgeteilt, ich solle die Möglichkeit nutzen, in den vorzeitigen Ruhestand zu gehen“, erzählt H., der damals gerade einmal 49 Jahre alt war. „Ich wollte noch nicht so früh in Rente. Ich stand doch noch mitten im Leben.“ Aber so wie H. traf es damals viele, und letztendlich entschloss er sich dazu, den Schritt in den vorgezogenen Ruhestand zu gehen, auch wenn das mit finanziellen Einbußen einherging. Doch um nicht mehr zu arbeiten, dazu fühlte er sich noch zu jung. Und so suchte er sich erst mal einen Teilzeitjob. „Man hat mir damals gesagt, ich könne so viel arbeiten, wie ich möchte“, erzählt H. „Schließlich war ich ja im Ruhestand, in den man mich überdies hineingedrängt hat.“ Manfred H. hat dann erst einmal bei einer Sicherheitsfirma gearbeitet. „Das waren nur ein paar Stunden die Woche.“ Aber der Arbeitgeber war sehr zufrieden mit ihm und bot ihm eine Ausbildung an. Nach bestandener Prüfung hat ihn die Sicherheitsfirma in Vollzeit übernommen.