Workshop im Zakk in Düsseldorf Was tun, wenn der Lieblingsonkel plötzlich rechte Sprüche macht?

(tino) Das Zakk, also das Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation war am Sonntagnachmittag ein Rechte-freier Raum. „Düsseldorf stellt sich quer“ hatte sich als Organisator der Veranstaltung „Raus aus der Ohnmacht, rein in die Aktion“ vorbehalten, vom Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder durch rassistische, nationalistische, antisemitische Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zu verwehren. So waren die 300 Teilnehmenden also in einem „Safe Space“ und konnten sich frei über Strategien im Kampf gegen rechtsextreme Positionen im Alltag und auf der Arbeit informieren.