Baudiskussion in Düsseldorf Planer wünschen sich eine neue Einfachheit

Aus Sicht der Stadt sind laut des neuen Planungsamtsleiters Kai Fischer die sinkenden Bauantragszahlen das größte Problem. Deswegen werde die Stadt mit der Wohnbauoffensive selbst aktiv. Christoph Reschke (Hines) befürchtet eine Tragödie im Wohnungsbau, sein Kollege Benjamin Biehl ergänzte dies. Die Branche lebe in einer Blase. Wenn viele Menschen es sich nicht mehr leisten könnten, in Düsseldorf zu wohnen, „laufen wir vor eine Wand“. Biehl selbst würde gerne umgehend das Glasmacherviertel errichten, erhielt jedoch den Zuruf, dann müsse er über die Rendite mit seinen Chefs sprechen. Der Kölner Architekt Sven Gaeßler wies auf das Heerdter Projekt Grünau hin. Da könne man schon lange 150 Wohnungen bauen, aber die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWD) komme mit der Nachverdichtung nicht voran. Die SWD erklärt auf Anfrage, man nehme in Kürze dort drei Mehrfamilienhäuser mit 73 Wohnungen in Angriff.