Unterwegs für eine saubere Stadt Was Promo-Teams für die Sauberkeit in Düsseldorf bringen

Schon seit 2011 setzt die Stadt Düsseldorf deshalb in den Sommermonaten auf Promotionsteams. Diese sind mit Müllbeuteln und thematisch passenden Give-Aways ausgestattet und sollen die Menschen freundlich und sensibel auf das Abfall-Problem hinweisen. „Wenn wir vorbildliches Verhalten sehen, belohnen wir das manchmal aber auch“, erzählt Sara Skenderovic. Gemeinsam mit ihrer Freundin Ela Virul ist sie eine von insgesamt acht Promoterinnen. An jedem Einsatztag sind zwei Teams von jeweils zwei Personen unterwegs. Sechs Stunden dauert die Arbeit in einem definierten Gebiet. „Wir sind am linken Rheinufer von der Festwiese Oberkassel bis zum Freibad Lörick unterwegs, im rechtsrheinischen im Rheinpark Golzeim, Hofgarten und am Paradiesstrand“, erzählt Ela Virul. Zu Beginn werden die Bereiche aufgeteilt, sollte aber nichts los sein, wechsele man auch in andere Bereiche.