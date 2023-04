George Clooney und Co. in Düsseldorf Das schreiben die Promis in die Gästebücher

Bei George Clooney passt der Eintrag im Gästebuch des Breidenbacher Hofs zum Charakter und Auftreten dieses Mannes. Er fällt dezent und nicht allzu groß aus, ist aber dennoch auf Wirkung bedacht. Clooney hat ein lächelndes Männchen gemalt. Es ist selbstbewusst, aber kein Angeber, eher der Typ zeitloser Sonnyboy, gut gekleidet. Der kleine Clooney lächelt, die Arme ausgebreitet, er winkt uns zu. Daneben ein kurzer Gruß: „Thanks for a great stay! See you soon. George Clooney“. Später war er noch mal da und hat wieder gezeichnet.