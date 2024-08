Klinikreform in Düsseldorf Ist die Qualität an den Düsseldorfer Kliniken wirklich so schlecht?

Viele Menschen in Düsseldorf, die sich in den nächsten Wochen und Monaten operieren lassen müssen, sind verunsichert. Der Grund: Das Landesgesundheitsministerium unter Minister Karl-Josef Laumann Kostenpflichtiger Inhalt hat den Kliniken mitgeteilt, welche OPs und Behandlungen ihnen im Zuge der landesweiten Klinikreform gestrichen werden sollen, um die Behandlungsqualität zu steigern. „Kann ich mich guten Gewissens noch an der Uniklinik oder an den Sana-Kliniken für ein künstliches Kniegelenk unters Messer legen, wenn das Land ihnen dafür keine Aufträge mehr geben will?“, fragt etwa eine Leserin in einer E-Mail an unsere Redaktion. Die wichtigsten Antworten.