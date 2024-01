Tipps einer Beraterin Was Paare beim Streiten häufig falsch machen

Wichtig sei es, Interesse aneinander zu haben und zu versuchen, einander zu verstehen. „Wenn zum Beispiel der Partner impulsiv ist und laut wird, ich hingegen verschreckt bin und mich zurückziehen will, ist es gut zu verstehen: Was läuft bei dir ab, wenn wir uns streiten, und was bei mir?“ Statt sich darüber zu ärgern, wie sich der Partner im Streit verhält, könne es sich lohnen, einander zu erklären, wie man sich fühlt. „Wenn der Partner mir erklärt, wie es für ihn ist, wenn ich in einem Streit herumschreie, weil sein Vater auch immer so geschrien hat, dann hat das eine ganz andere Basis.“