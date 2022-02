Tipps in Düsseldorf-Oberkassel : In Oberkassel lässt es sich gut leben

Wenn der Wind stark genug ist, kann man auf den linksrheinischen Rheinwiesen wunderbar die Drachen zum Himmel steigen lassen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Der linksrheinische Stadtteil zählt zu den gutsituierten Gegenden Düsseldorfs. Man kann dort aber auch durchaus ganz ungezwungen Spaß haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hendrik Gaasterland

Oberkassel gehört zu den gehobenen und schönsten Stadtteilen Düsseldorfs. Das liegt an seiner Lage am Rhein und an viel Grün, es hat aber auch etwas mit „Glück“ zu tun. Denn der linksrheinische Stadtteil blieb von den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs weitgehend verschont, sodass die Jugendstilfassaden nahezu lückenlos erhalten blieben, die Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Fünf Tipps für den Stadtteil im Linksrheinischen:

1 Die Rheinwiesen zwischen Rheinknie- und Oberkasseler Brücke sind auch außerhalb Düsseldorfs bekannt. Das mag an der großen Rheinkirmes liegen, die – wenn Corona sie nicht ausfallen lässt – einmal im Jahr dort stattfindet. Die Flussauen sind aber mehr als ein großer Kirmesplatz, sie sind Treffpunkt für Jung und Alt und Luxus für eine Großstadt. Es wird zusammen gejoggt, im Sommer gegrillt und gefeiert (manchmal zum Leid der Anwohner), und bei gutem Wind steigen viele, viele Drachen zum Himmel. Doch manchmal muss man sich die Rheinwiesen auch teilen: Immer dann, wenn die Schäfer ihre Tiere zum Grasen an den Rhein führen.

Das Muggel ist in Oberkassel eine Institution. Das Café hat im Keller sogar ein Programmkino. Foto: nika

Info Oberkassel wurde 1909 eingemeindet Stadtteil In Oberkassel leben rund 19.000 Menschen. Seit 1909 gehört Oberkassel zu Düsseldorf.



Serie Am kommenden Dienstag, 22. Februar, werfen wir in unserer Serie einen Blick nach Heerdt, Lörick und Niederkassel.

2 Wenn man Oberkasseler nach ihren liebsten Cafés fragt, dann wird fast immer auch das Muggel an der Dominikanerstraße 4 genannt. Es ist nicht nur ein Café, sondern auch Bar und Restaurant, und nicht nur wegen seiner Lage im Herzen des Stadtteils ist das Muggel zu einer Institution im Linksrheinischen geworden. Sehen und gesehen werden ist das Motto rund um das Bistro, das von seinen Gästen gerne auch als die gute Stube von Oberkassel bezeichnet wird. Vor Corona war es üblich, dass es mittwochs auf dem Gehweg kein Durchkommen mehr gab und die Gäste den Bürgersteig, teilweise die Parklücken und bei bester Wetterlage auch schon einmal die Fahrbahn blockierten. Highlight des Szenelokals: das Programmkino im Keller.

Der Abenteuerspielplatz ist ein Treffpunkt für die Kleinen. Foto: Endermann, Andreas (end)

3 Der Abenteuerspielplatz Oberkassel am Brüggener Weg 8 ist ein pädagogisch betreuter Spielplatz, der seit 50 Jahren existiert. Ursprünglich nur als Sommerferienangebot gedacht, weckte das Angebot so viel Begeisterung bei Klein und Groß, dass Eltern einen Verein gründeten und die Stadt ein Gelände zur Verfügung stellte. So entstand der Abenteuerspielplatz e.V. und seither besuchten viele Kinder – und Eltern – den „ASP“. Was man dort alles machen kann? Viel: Bretter-Buden bauen, Feuer machen, Schmieden, Stockbrot backen, Fußball auf dem Bolzplatz spielen, Bouldern, Tiere füttern, Tarzanschaukeln, Tischtennis und Basketball spielen, Töpfern etc..

Das Schwimmbad Rheinblick 741 wurde 2021 eröffnet. Im Obergeschoss finden politische Sitzungen statt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

4 Das Rheinblick 741 war das größte Projekt, das im vergangenen Jahr im Linksrheinischen eröffnet wurde. Das neue Schwimmbad an der Heerdter Stadtteilgrenze, dessen Architektur an einen im Rhein liegenden Kieselstein erinnert, ist nicht nur aus schwimmsportlicher Sicht eine Bereicherung, sondern auch eine zentrale Sport- und Begegnungsstätte für die linksrheinischen Stadtteile. Der Neubau ist Schwimmstätte, aber auch Treffpunkt für den Sport, für Bürger und die Politik – die Sitzungen der Bezirksvertretung 4 finden zum Beispiel im Obergeschoss mit Rheinblick statt.

Bei Jürgen Flohr (l.) und Klaus Unterwainig gibt‘s Gulasch Alt. Foto: Bretz, Andreas (abr)