Herbstferien Freizeittipps für Kinder und die ganze Familie in Düsseldorf

Aquazoo Auch dieses Jahr bietet das „Aquazoo Löbbecke“-Museum, Kaiserswerther Straße 380, wieder ein Herbstferien-Programm mit verschiedenen Workshops für Kinder ab sieben oder acht Jahren an. Vom 10. bis 12. Oktober können die jungen Gäste zwischen 12 und 16 Uhr in der Naturwerkstatt herbstliche Kunstwerke basteln, malen und zeichnen. Außerdem gibt es mehrere Workshops, unter anderem „Berühmtheiten im Zoo (4. Oktober, 9-12 Uhr), „Entdeckungsreise durch den Regenwald“ (5. Oktober, 9-12 Uhr), „Auf Unterwasserpirsch mit der Kamera“ (5. Oktober, 10-13 Uhr), „Tatort Tierreich – Wildtiere in Gefahr“ (10. Oktober, 9-12 Uhr) und „Frühstück für Tiere“ (11. Oktober, 8.30-11.30 Uhr). Pro Workshop wird eine Teilnahmegebühr von fünf Euro zuzüglich des Eintritts erhoben, eine Anmeldung unter 0211 8996157 oder an paedagogik.aquazoo@duesseldorf.de ist erforderlich.