Tauschring Düsseldorf Was man für eine Stunde Lebenszeit bekommt

Die Treffen „schützen vor der Langeweile und geben Anregungen“, meint Gaby, die mit vier bekannten gleich beim ersten Besuch in den Verein eintreten möchte. „Wir haben das über Mundpropaganda gehört, gegoogelt – und jetzt sind wir hier“, sagt Brigitte, die mit den anderen gern wandern gehen will. Was genau sie anbieten wollen, wissen noch nicht alle. Marie hat einen Transporter. „Da kann man gut sperrige Sachen hin- und herfahren.“ Alle hoffen, hier die Hilfe zu finden – und anzubieten – die es in der Nachbarschaft nicht gibt und für die ihre Kinder dann doch zu weit weg leben oder zu wenig Zeit haben.