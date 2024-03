Gärtnern in Düsseldorf So klappt es mit dem eigenen Garten in der Stadt

Draußen wird es wärmer, die Tage werden länger und die Natur fängt an zu sprießen. „Das merkt man auch bei unseren Kunden“, erklärt Mathias Andree vom Gartencenter Turkenburg. Nicht nur, dass der Betrieb deutlich zugenommen hat, die Menschen wollen den Frühling auch in ihr Zuhause holen. „Blühpflanzen für einige Farbtupfer sind natürlich besonders beliebt“, meint er. Entsprechend viele Stiefmütterchen, Primeln, Narzissen und vieles mehr nehmen aktuell in diesem, aber auch in vielen anderen Gartencentern der Stadt viel Verkaufsfläche ein.