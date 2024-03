Comitee Düsseldorfer Carneval stellt sich neu auf Was Lothar Hörning als CC-Präsident im Düsseldorfer Karneval ändern würde

Düsseldorf · Am 15. April wählen Vertreter von mehr als 60 Karnevalsvereinen einen neuen Präsidenten ihrer Dachorganisation. Der Chef der Prinzengarde Blau-Weiss und Ex-Prinz Uwe Willer würden gerne gemeinsam in die Führungsriege aufrücken. Am Mittwochabend stellten sie ihre Ideen vor.

14.03.2024 , 05:15 Uhr

Haben ein ambitioniertes Konzept für den Karneval der Zukunft entwickelt: Ex-Prinz Uwe Willer (l.) und Lothar Hörning, Chef der Prinzengrade Blau-Weiß. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Jörg Janssen