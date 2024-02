Quartiersentwicklung in Düsseldorf Was Klimaresilienz für den Bezirk 3 bedeutet

Viel Stein, wenig Grün – unter Aspekten der Klimaresilienz betrachtet bietet der Platz vor den Bilker Arkaden noch reichlich Aufwertungspotenzial. Damit ist der Ort aber nicht alleine im Stadtbezirk. Insbesondere in Friedrichstadt mache sich das Fehlen von Grünflächen bemerkbar, sagt Eike Musall, Architekt und Professor an der Hochschule Düsseldorf. Aber nicht nur aus Gründen der Feinstaub- und CO 2 -Absorption, der Versickerungsmöglichkeit von Regenwasser oder zu Kühlungszwecken, wie eine interdisziplinäre Studie von Studierenden und Professoren verschiedener Fachbereiche der HSD ergab. Es ist auch der deutliche Wunsch von 104 befragten Bürgern, die an einer daran gekoppelten Umfrage teilgenommen hatten. Die Ergebnisse wurden nun bei einem Bürgerforum am Dienstag im Bürgerhaus Bilk präsentiert. „Hier sollte dringend was getan werden“, schloss Musall die Präsentation ab.