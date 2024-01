Was in Düsseldorf wichtig wird Natur-Projekte geben Anlass zu Optimismus

Bauen Bei vielen Bauprojekten im Stadtbezirk 8 geht es voran: Im Frühjahr wird das Quartier „Wohnen im Hochfeld“ in Unterbach fertiggestellt. Dort gibt es dann 370 Wohneinheiten. Für das Projekt am Tulpenweg in Lierenfeld ist die Baugenehmigung für rund 160 Wohnungen und 24 Reihenhäusern erteilt. Hier soll es in diesem Jahr mit dem Bauen losgehen. Weiter unklar ist, wann es mit der Bebauung neben dem Breidenplatz in Unterbach und der Platzneugestaltung vorangeht, „hier ist das Bebauungsplanverfahren noch nicht abgeschlossen“, erinnert Rütz. In dem Zusammenhang hat Susanne Ott noch eine ganz andere Idee: den Breidenplatz als Veranstaltungsort, etwa mit einer Freibühne, zu nutzen.