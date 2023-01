Kommunalpolitiik in Düsseldorf Nicht nur Verkehr beschäftigt die Politik

Peter Klein hat da jedoch grundsätzliche Zweifel: „Bei den geplanten größeren Bauprojekten gehe ich davon aus, dass einige davon zeitlich verzögert oder gar nicht umgesetzt werden. Grund dafür werden gestiegene Baukosten und geringeres Interesse an Büroraum sein.“ Bei der Oper wünscht er sich „ein einfaches Opernhaus am bisherigen Standort ohne Prunk und Protz, damit nicht in anderen Kulturbereichen gespart werden muss“.



Kultur Der Grüne Stefan Müller sehnt die Stele am 39er Denkmal auf dem Reeser Platz herbei, „darauf werden wir die Geschichte und die Hintergründe dieses Denkmals ausführlicher darstellen“. Annette Klinke wiederum wünscht sich eine würdige Veranstaltung zum 90. Jahrestag der Bücherverbrennung in Düsseldorf am 11. April in der Tonhalle in Zusammenarbeit mit der Mahn- und Gedenkstätte und dem Literaturbüro NRW. Und: „Die Stadtstrände werden ihr erfolgreiches Konzept weiter umsetzen können, darauf freue ich mich besonders“.



Soziales Die Abschlussveranstaltung zum Worringer Platz zusammen mit den Anwohnenden genießt laut der Grünen Dagmar Wagner einen ganz hohen Stellenwert. Daran knüpft Bezirksbürgermeisterin Klinke an, wenn sie von der Begleitung bei der Dezentralisierung des Worringer Platzes spricht: „Wir wollen neue Plätze zum Aufenthalt für Menschen mit dem Lebensmittelpunkt Straße schaffen. Da die anvisierten Plätze nicht in unserem Bezirk liegen, können wir das schlecht selber umsetzen, sondern haben das an die zuständigen Stellen der Stadtverwaltung und dem Bezirk 3 abgegeben“, erklärt sie. Für Missagh Ghasemi bleibt „das Thema Sicherheit und Sauberkeit im Stadtbezirk 1, vor allem am und auf dem Worringer Platz, an der Immermannstraße und in der Altstadt“ ein zentrales Thema.



Wohnen Für Wohnungslose neuen Wohnraum zu finden und zu schaffen, „hierbei brauchen wir mehr Anstrengungen und eine größere Unterstützung für die Ärmsten der Gesellschaft“, findet Masberg-Eikelau. Und auch Peter Klein beschäftigt das Thema Wohnen: „Es gibt wieder zahlreiche geförderte Wohnungen, die aus der Bindung fallen. Es entstehen zwar zahlreiche neue Wohnungen, diese sind aber für viele Berufsgruppen unbezahlbar, selbst wenn sie preisgedämpft sind.“ Zwölf bis 14 Euro pro Quadratmeter seien die Regel und für Krankenschwestern kaum bezahlbar.