Kunstprojekte in Düsseldorf Was hinter den mysteriösen Schärpen an der Königsallee steckt

Noch bis zum 18. August können die Schärpen die Aufmerksamkeit der Bürger wecken, denn solange läuft das Kunstprojekt „Eine Straße“ von Markus Ambach noch, an dem sich zahlreiche Akteure mit Ausstellungen, Performances, Audio-Walk, Konzerten und noch vielem mehr beteiligen. So auch die Künstlerinnengruppe Ortolana, zu der die frühere Akademie-Rektorin Rita McBride gehört, und die sich die opulenten Brückenlaternen als Objekte vorgenommen haben. Mit dem Schärpen werden nun berüchtigte Banditinnen wie Alice Diamond oder Shirley Pitts geehrt. Shirley Pitts (1934 bis 1992) beispielsweise war in England als „Königin der Ladendiebe“ bekannt. In Armut und Kriminalität hineingeboren, begann sie als Kind zu stehlen, um ihre Geschwister zu ernähren. Diamond Annie war die Anführerin einer reinen Frauenbande, die sich vor allem auf Ladendiebstahl spezialisiert hatte. Ihre Geschicklichkeit, nicht erwischt zu werden, war legendär.