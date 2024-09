Politik und Sozialverbände suchen Lösungen Was tun in den abgehängten Quartieren von Düsseldorf?

Der Quartiersatlas 2.0 hat Düsseldorfer Sozialpolitiker und Wohlfahrtsverbände aufhorchen lassen. Denn die dort veröffentlichten Daten (s. Info) zeigen, Kostenpflichtiger Inhalt dass sich Armut und Unterprivilegierung in genau jenen Quartieren verfestigen, die schon seit Jahrzehnten dafür bekannt sind. „Einmal abgehängt – immer abgehängt?“ – zumindest auf den ersten Blick scheint das so zu sein. Doch was sind die Ursachen? Und was können Verwaltung, Sozialverbände und Stadtgesellschaft tun, um die betroffenen Wohnviertel zu entwickeln?