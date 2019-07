Tipps in Düsseldorf : Was Galerien im Sommer 2019 zeigen

Linda Adair und Künstler Daniel Gremme stellen in der Galerie von Xenofon Moustakas (v.l.) aus. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Malerei, Zeichnungen, Comics und Radierungen: Trotz Sommerpause zeigen einige Galerien unterschiedliche Werke. Hier fünf Tipps.

OK25 in Oberkassel Erst im Frühjahr hat Laura Dathe die Galerie OK25 am Kaiser-Wilhelm-Ring eröffnet. Einer der ersten Künstler in ihrem Portfolio ist Volker Beindorf, der nun bis zum 2. August seine Radierungen ausstellt. „Alle meine Bilder beruhen auf Fundstücken“, sagt er. „Auf zufällig gefundenen Formen oder Strukturen, auf Gegenständen oder Teilen von ihnen, auf Ausschnitten aus der Wirklichkeit, die mir begegnet und von denen etwas in mir haften geblieben ist.“ Beindorf beschäftigt sich schon seit den 1980er Jahren mit den Varianten der Radiertechnik. Der 65-Jährige aus Witten an der Ruhr hat von 1974 bis 1981 an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert. Schwerpunkte des Studiums waren Architektur, Zeichnung, Malerei und Drucktechnik, Fotografie und Animationsfilm.

Galerie Golestani in Derendorf Der Künstler Amadeus Certa stellt in dem Kunstraum an der Collenbachstraße seine Werke aus. Certa, geboren 1992 in Mannheim, hat das Studium der Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf 2016 abgeschlossen und ist Meisterschüler von Siegfried Anzinger. Für seine Abschlusspräsentation erhielt er den Absolventenpreis der Akademie, zuletzt wurde Certa mit dem Heinrich-Vetter-Preis für Bildende Kunst ausgezeichnet. Die Ausstellung in der Galerie Golestani trägt den Titel „Alles gut“. Certas Spezialgebiete sind interessante Bilder unwirklicher, nächtlicher Landschaften, die sich wie Mythen der Realität verpflichten und ihr zugleich entsagen.

Info Die Öffnungzeiten und Adressen der Galerien Galerie OK25 Kaiser-Wilhelm-Ring 25, montags bis donnerstags 11 bis 17 Uhr, sonntags 12 bis 16 Uhr, Tel. 573475 Galerie Golestani Collenbachstraße 39, samstags, 11 bis 14 Uhr, Tel. 91737050 Fonis Galerie Lindenstraße 90, Tel. 96668010, dienstags bis freitags, 13 bis 18 Uhr, samstags, 11 bis 15 Uhr Galerie Ute Parduhn Kaiserswerther Markt 6a, geöffnet nach Vereinbarung, Tel. 400655 Galerie Anna Klinkhammer Neubrückstraße 6, donnerstags bis samstags, 12 bis 18 Uhr, Tel. 0172 4344557

Fonis Galerie in Flingern Kunsthändler Xenofon Moustakas feierte kürzlich das vierjährige Bestehen seiner Galerie an der Lindenstraße. Auf dem aktuellen Programm stehen Fotografien, Skulpturen, Videokunst, Malerei und Zeichnungen von mehreren jungen Kunststudenten und Künstlern aus Düsseldorf und anderen Städten. Zu sehen sind unter anderem Werke von Paul Schwaderer (studiert an der Kunstakademie Düsseldorf), Daniel Gremme (studiert an der Hochschule Düsseldorf und an der Peter Behrens School of Arts in Düsseldorf), Johannes Hepp (Studium an der Edith Maryon Kunstschule Freiburg) und Arnaldo Gonzalez (Studium am Universidad Caracas, Venezuelea und M.A Fine Arts, University of Applied Sciences and Arts, Ottersberg). Auch ausgestellt sind Bilder von Linda Adair aus Kanada und von Comic-Künstler Ralf König, der einst vor seinem Durchbruch mit „Der bewegte Mann“ an der Kunstakademie Düsseldorf studiert hat.