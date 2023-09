Rheinquerungen in Düsseldorf Was für die maroden Rheinbrücken geplant ist

Gleich drei Rheinbrücken in Düsseldorf sind so baufällig, dass der Verkehr nur noch eingeschränkt auf ihnen fließen kann. Auf der Fleher Brücke sind in jede Richtung lediglich noch zwei Spuren freigegeben, auf der Theodor-Heuss-Brücke und bald der Josef-Kardinal-Frings-Brücke dürfen keine Lkw mehr mit mehr als 30 Tonnen Gesamtgewicht unterwegs sein. Gleichzeitig ist klar: Die Brücken müssen noch lange durchhalten. Das zeigen grobe Zeitpläne für Neubauten oder mindestens umfangreiche Großsanierungen. Letztere gelten als die unwahrscheinlichere Variante.