Änderungen auf der Düsseldorfer Königsallee : Was folgt auf Schuhhaus Prange im Kö-Center?

An den Schaufenstern des Schuhhauses Prange im Kö-Center wurden am Dienstag rote Folien mit der Ankündigung des Räumungsverkaufs angebracht. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Auf der Düsseldorfer Königsallee stehen Änderungen bevor. Schuhhaus Prange kündigt den Räumungsverkauf an. Wer stattdessen dort einziehen könnte.

Prange hat jedoch neben dem Geschäft im Kö-Center einen weiteren großen Shop an der Königsallee 48 (neben Burberry nahe der Kreuzung Steinstraße), so dass die Unternehmensleitung beschloss, statt zweier Prange-Geschäfte auf der Königsallee im Kö-Center künftig lieber ein anderes Konzept umzusetzen. Dies ist möglicherweise Juppen, es könnte aber auch ein anderes Konzept zum Zuge kommen, wie zu hören ist.

Prange gibt es im Kö-Center in Stadtmitte seit mehr als 50 Jahren, genauer seit der Eröffnung des Centers im Jahr 1967. Die Räume im Erdgeschoss sowie in der ersten Etage bleiben nun für die Dauer von insgesamt acht Monaten geschlossen, da umfangreiche Fassadenarbeiten geplant sind. In einigen Wochen soll es dann auch nähere Informationen zur künftigen Nutzung geben. Für das Schuhhaus Juppen an der Schadowstraße ändert sich aber nichts.