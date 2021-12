KAP1 in Düsseldorf : Was es in der neuen Zentralbibliothek zu entdecken gibt

Norbert Kamp (l.) ist Direktor der Düsseldorfer Stadtbüchereien, Stephan Schwering leitet die neue Zentralbibliothek am Konrad-Adenauer-Platz. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Etwa vier Wochen nach der Eröffnung haben schon mehr als 100.000 Menschen die neue Zentralbibliothek besucht. Dort kann man stöbern, lernen, musizieren, Kaffee trinken, Videos produzieren und sogar heiraten.

80 Kilokalorien verbrennt, wer nicht den Aufzug, sondern die Treppe zur neuen Zentralbibliothek am Konrad-Adenauer-Platz 1 nimmt. Mehr als 300.000 Medien auf 8000 Quadratmetern, 600 Arbeitsplätze, davon 60 mit PC, 15 Veranstaltungsräume und keine vier Wochen nach der Eröffnung mehr als 100.000 Besucher – so viel zu den Zahlen. Aber was gibt es in der Bibliothek zu entdecken und was soll noch kommen? Stadtbüchereien-Direktor Norbert Kamp und der Leiter der Zentralbibliothek, Stephan Schwering, geben einen Überblick.

An Sonntagen Die neue Zentralbibliothek hat 74 Stunden wöchentlich geöffnet – auch sonntags von 13 bis 18 Uhr. Vor allem Familien mit Kindern nutzen den Tag gerne für einen Ausflug in die Bibliothek, sagt Norbert Kamp. „Das ist ein ganz wunderbares Gewusel an Sonntagen.“ An Werktagen hat die Bibliothek von 9 bis 21 Uhr geöffnet, an Samstagen von 9 bis 18 Uhr.

Info Führung durch die neue Zentralbibliothek Bis Ende Januar bietet die Zentralbibliothek in der Woche mehrere Führungen zum Kennenlernen durch die neue Zentralbibliothek an. Treffpunkt ist die Promenade. Dienstags und samstags jeweils um 11 Uhr und dienstags zusätzlich um 17 Uhr.

Für Kinder und Jugendliche Ohnehin hat die Zentralbibliothek ein großes Angebot für kleine und große Kinder. In abgetrennten Bereichen für Kinder und Jugendliche können sie lesen, spielen, quatschen, klettern. Ein Blickfang – auch für die Erwachsenen – ist das große Wandbild in der Kinderbibliothek, das der Kinderbuchautor und Illustrator Martin Baltscheit in einem Workshop zusammen mit Kindern gestaltet hat.

Für alle Die Bibliothek ist barrierefrei, Infoschriften sind auch für sehbehinderte Menschen angepasst und Menschen, die im Rollstuhl sitzen, können sich frei bewegen. Alle Regale sind maximal 1,50 Meter hoch und mit viel Abstand arrangiert. Das macht die Räume nicht nur offen und kommunikativ, sondern eben auch für alle erreichbar.

Zum Arbeiten und Lernen Als Ort für alle, die in Ruhe arbeiten und lernen wollen, hat sich die Bibliothek schon etabliert – an den Arbeitsplätzen im oberen, ruhigeren Stockwerk sitzen viele Studierende. Besonders beliebt sind die Plätze am Lesefenster mit einem runden Arbeitstisch und großen Fenstern mit Blick auf die Stadt. Wer es noch ruhiger mag, kann sich in eine von 13 Lernboxen setzen. Die kleinen Räume sind für eine bis mehrere Personen ausgelegt und sollen künftig über ein Online-System buchbar sein. Auch Eltern-Kind-Studios, in denen Mütter und Väter in Ruhe arbeiten wollen, gibt es. Gerne genutzt wird auch der klassische juristische Lesesaal mit beleuchteten Schreibtischen. Übrigens: Wlan gibt es für alle gratis und ohne Anmeldung.

Zum Stöbern Nicht nur Sachliteratur, sondern auch ganz viele Romane, Filme, Hörbücher, Zeitungen, Zeitschriften, Comics und Mangas gibt es zu entdecken. Die Belletristik ist dabei frontal präsentiert – ein wenig wie in der Buchhandlung –, sodass sich Besucher inspirieren lassen können. Gelesen werden darf natürlich schon vor Ort, etwa in Sesseln vorm digitalen Kaminfeuer.

Zum Ausprobieren Noch nicht ganz fertig ist die Bibliothek der Dinge, die einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen fördern soll. Das Prinzip: Dinge, die nur selten gebraucht werden oder die man mal ausprobieren möchte, muss sich nicht jeder sofort anschaffen. Zur Ausleihe stehen zum Beispiel ein Laminiergerät, ein Dia-Scanner, ein E-Book-Reader und eine Ukulele.

Fürs Digitale In mehreren Räumen können Interessierte Technik und Programme ausprobieren, die nicht jeder zu Hause hat. Im Librarylab etwa gibt es einen 3D-Drucker, auch Virtual-Reality-Brillen sollen nach der Corona-Pandemie zur Verfügung stehen. Im Studio gibt es Ausrüstung und Programme für die Bild-, Video- und Audiobearbeitung – auch der RP-Podcast „Rheinpegel“ wurde hier schon aufgezeichnet.

Zum Musizieren In der Musikbibliothek finden Besucher nicht nur CDs und Musikliteratur, sondern auch Noten und Instrumente, um selbst zu Musizieren. Das Musikstudio ist noch nicht fertig eingerichtet, ein Steinway-Flügel sei aber bereits angeschafft und auch andere Instrumente sollen folgen. Audioaufnahmen können dann direkt im Librarylab-Studio bearbeitet werden.

Auf einen Kaffee Im Bibliothekscafé namens Xafé, von dem es auch einen Laden auf der Bilker Allee gibt, gibt es alles von Frühstück, hausgemachtem Kuchen über Brote, Salate und Säfte. Zeitungen und Bücher dürfen auch mit ins Café genommen und hier verschlungen werden.