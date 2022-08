Fachmesse für mobiles Reisen : Was Einsteiger auf dem Caravan-Salon lernen können

Was Einsteiger auf dem Caravan-Salon lernen können

Düsseldorf In der Starter-Welt der Messe können sich Neulinge neutral beraten lassen, ohne direkt in Verkaufsgesprächen zu landen. Die Messe für mobiles Reisen ist noch bis zum 4. September geöffnet.

250.000 Quadratmeter, 16 Hallen plus Freigelände und 736 Aussteller – der Caravan-Salon ist in diesem Jahr noch größer und vielfältiger geworden. Gerade auf Einsteiger können die vielen neuen Eindrücke auch erschlagend wirken. Deshalb gibt es in Halle 7 die Starter-Welt. Hier können Neulinge ihre Fragen stellen und sich über Grundlegendes informieren.