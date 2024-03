Schulanmeldungen in Düsseldorf Was eine Schule zum Spitzenreiter macht

Mit großer Spannung blicken Eltern und Schulen in jedem Jahr auf die Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen. Wo wollen die meisten Viertklässler hin? Gibt es dort ausreichend Plätze? Und wer ist der neue Anmelde-Spitzenreiter in den jeweiligen Schulformen? Für die Schulen mit den meisten Anmeldungen ist die Position des Spitzenreiters allerdings Fluch und Segen zugleich. Denn die hohe Nachfrage bedeutet eben auch, Viertklässler in größerer Zahl ablehnen zu müssen. Drei Schulleiterinnen, die in diesem Jahr in ihrer Schulform die Liste der Erst-Anmeldungen anführen, berichten, was der erste Platz für sie bedeutet und welche Folgen er hat.