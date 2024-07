Düsseldorfer Grüne auf Distanz zum „Besserwissermodus“ „Wir haben uns ein höheres Tempo gewünscht“

Cordes Wir wollen auf mehr Tempo beim Radwegebau achten und noch einige Projekte auf die Straße bringen. Gut läuft der Ausbau der Mobilitätsstationen, da können wir auch noch draufsatteln. Und wir müssen weiter auf das Ziel Klimaneutralität 2035 hinarbeiten.

Schulz Es gilt zudem, am Stadtentwicklungskonzept Raumwerk D weiterzuarbeiten und es konkret in den Stadtteilen anzuwenden. Ganzheitliche Ansätze gibt es bislang nur in Garath und Rath. Wir wollen ein solches integriertes Konzept jetzt auch für die Altstadt entwickeln und den Blick über Kriminalität und Gewalt hinaus weiten. Auch für Hellerhof, den einzigen schrumpfenden Stadtteil in Düsseldorf, sollten wir das tun.

Cordes Es geht auch ganz konkret darum, die Frage zu beantworten, was ein solches Wohnquartier bieten sollte – an Versorgung, aber etwa auch an Treffpunkten.