Folgen des Ukrainekriegs Was Düsseldorf die Flüchtlingskrise kostet

Als Anlaufpunkt für Geflüchtete sind der Stadt im Vorjahr hohe Kosten entstanden. Kämmerin Dorothée Schneider legt dem Stadtrat dazu am Donnerstag nächster Woche eine Bilanz vor. Der Kostenberg hat demnach eine Höhe von knapp 91 Millionen Euro erreicht. Größten Anteil machen die so genannten „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ aus. Darin enthalten sind die Kosten für die Unterbringung, insbesondere von Ukrainern in Hotels.