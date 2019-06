Szenario für Düsseldorf : Was die Ausrufung des Klimanotstands bedeutet

Düsseldorf Immer mehr Kommunen in Deutschland und vielen anderen Ländern erklären öffentlich, mehr gegen globale Erwärmung tun zu wollen. Auch in Düsseldorf könnte es bald soweit sein.

Am 7. Juli ist es soweit: Dann soll im Stadtrat darüber entschieden werden, ob Düsseldorf – wie viele andere Kommunen in Nordrhein-Westfalen – den Klimanotstand ausruft. Den Antrag eingebracht hat der Jugendrat, unterstützt von den Grünen. Der Jugendrat wirft der Stadtpolitik vor: „Alle Maßnahmen, dem Klimawandel entgegenzuwirken, haben bisher keinen Erfolg gezeigt.“ Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was bedeutet „Klimanotstand“? Einen Klimanotstand zu erklären, ist zunächst ein rein symbolischer Akt. Die Kommunen, die es tun, wollen damit verdeutlichen, dass sie anerkennen: Der menschengemachte Klimawandel ist real und muss eingedämmt werden. Damit verbunden ist die Ankündigung, politische Entscheidungen so zu treffen, dass die Maßnahmen klimaschützend oder zumindest klimaneutral sind.

Was bedeutet der Klimanotstand konkret in den anderen Kommunen? Im Beschluss des Stadtrates Münster ist festgehalten, dass das Klima „bei allen Entscheidungen grundsätzlich zu beachten ist“. Außerdem muss dort die Stadtverwaltung mindestens einmal im Jahr über die Auswirkungen und Maßnahmen der CO2-Emissionen und Treibhausgasemissionen berichten. In Kiel ist das Ziel, dass die Stadt bereits vor 2050 klimaneutral wird. In Kleve, wo der Stadtrat den Klimanotstand noch beschließen muss, fordern die Initiatoren zum Beispiel mehr ­Fahrradstraßen, ein besseres Park&Ride-System, weniger Flächenversiegelung und ein Jahres-Bürgerticket für den Nahverkehr, das maximal 50 Euro kostet.