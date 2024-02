Empfang zum Neujahrsfest Chinesen schätzen das Essen in Düsseldorf – und vermissen den Direktflug

Im Vergleich zu den vielen anderen Empfängen zum neuen Jahr ist jener für die chinesische Wirtschaft in Düsseldorf angenehm kurz im offiziellen Teil – und fokussiert sich auf das Wesentliche, den gegenseitigen Austausch. So erfährt man in Gesprächen mit Vertretern von Unternehmen aus China, warum sie sich gegen andere deutsche Großstädte entschieden haben, um von Düsseldorf aus Geschäfte in ganz Westeuropa zu machen.