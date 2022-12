Politik in Düsseldorf Was der Stadtrat sonst noch entschieden hat

Zügigkeit Auch an anderen Schulen wird es künftig mehr Klassen geben. So beschloss der Rat die Erhöhung von vier auf fünf Züge am Max-Planck-Gymnasium in Stockum zum Schuljahr 2023/24 und von einem auf zwei Züge an der Carl-Sonnenschein-Grundschule zum Schuljahr 2025/2026.