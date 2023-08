Kolumne Abschiedsschmerz Was den Düsseldorfer Sommer besonders machte

Bei einem Gang über die Königsallee Mitte dieser Woche konnte man bei Temperaturen um 32 Grad all die Besonderheiten und Skurrilitäten dieser heißen (und zuletzt leider auch schwülen Tage) noch einmal in vollen Zügen genießen. Immer wieder spannend, wie unterschiedlich Menschen mit solchen Celsius-Graden umgehen. Und wie unterschiedlich sie ihre Individualität ausleben. Während einem Mittdreißiger mit langärmeliger, etwas altbackener beiger Jacke die Schweißperlen in den Nacken rinnen, steht neben ihm ein Mann um die 60. Ziemlich kurze dunkelblaue Shorts hat er an, darüber trägt er ein blütenweißes Hemd und ein langärmeliges (!) Jackett, auf das er offenbar nicht verzichten will. Vielleicht liegt es ja an dem roten Einstecktuch, dessen Rand mit kleinen weißen Rauten verziert wurde und das jedem sofort ins Auge springt. Einer aus der Modebranche? Oder vielleicht doch eher aus einer Werbeagentur? Oder einer, der nur will, dass man denkt, er arbeite als Kreativer. Ein „Stenz“, wie die Rheinländer das gerne nennen. Jedenfalls einer, wie man ihn auf der Duisburger Königstraße nicht so leicht zu Gesicht bekommt. Einer, der den Bummel in Düsseldorf immer ein bisschen spannender macht als in den Nachbarstädten.