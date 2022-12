Nach Freikarten-Affäre Was den Düsseldorfer Ratsleuten zusteht – und was nicht

Im Stadtrat wird so viel über Compliance geredet wie lange nicht mehr. Auslöser ist die Freikarten-Affäre bei der Stadttochter D.Live. Es besteht der Verdacht, dass ein Ratsmitglied zu stark bei Freikarten für Veranstaltungen zugelangt hat. Was verdienen die Ratsleute eigentlich? Und was steht ihnen sonst zu? Die wichtigsten Informationen zu einem heiklen Thema.