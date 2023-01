Fahrzeug in privatem Innenhof geparkt Was dem Absteller des Audis in Benrath droht

Kann die Frau das Auto selbst entsorgen? Die Benratherin hätte den fremden Wagen unverzüglich selbst abschleppen lassen können. „Dann müsste sie allerdings zunächst für die Kosten des Abschleppens und die anschließenden Kosten für das Unterstellen des Autos in Vorleistung gehen“, erklärt Brieden. Anschließend wäre es ihre Aufgabe, den Halter des Wagens zu ermitteln, um von diesem eine Erstattung der Kosten fordern oder wenigstens den Fahrer in Erfahrung bringen zu können. In Betracht komme dafür eine Halteranfrage beim Straßenverkehrsamt, so Brieden. Primär sei der Absteller zum Schadensersatz verpflichtet. Der Halter könne aber auf Auskunft in Anspruch genommen werden.