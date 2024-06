Auswahl aus vier Vorschlägen Was das neue Zentrum an St. Benediktus dem Quartier bieten soll

Entwickelt wurde der Gewinnerentwurf von der Halfmann Architekten Partnerschaft mbB in Köln sowie der Gesellschaft 3 Plus Freiraumplaner aus Aachen. Im Zentrum der Pläne steht ein sogenanntes „Quartiersband“, das die verschiedenen Teilräume miteinander verbindet. „Diese Durchwegung war uns besonders wichtig“, sagte Architekt Martin Halfmann. Das Band führt von der Baldurstraße bis zur Kirche an allen baulichen und landschaftlichen Elementen der bisherigen Planung vorbei. Es soll, so der Fachmann, auch dazu dienen, das bisher nicht wahrnehmbare Wäldchen zurück in das Bewusstsein der Nachbarschaft zu rücken.