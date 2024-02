Hochzeiten in Düsseldorf Was bei Brautpaaren 2024 beliebt ist

Das Standesamt Düsseldorf bietet sechs Monate im Voraus Trautermine an. Paare können über einen Online-Traukalender ihren Wunschtermin suchen und online reservieren. Am nächsten Schnapszahl-Datum, 02.04.2024, werden acht Trautermine im Standesamt angeboten. Diese seien bereits alle belegt, wie ein Sprecher mitteilt. Neben den Standesämtern können Paare in Düsseldorf auch an Ambiente-Trauorten heiraten. Dazu gehört etwa das Traufloß am Unterbacher See. Neue Ambiente-Orte seien 2024 nicht hinzugekommen, erklärt der Sprecher. „Allerdings sind in diesem Jahr erneut an bestimmten Tagen besondere Aktionen wie Trauungen auf der Rheinkirmes oder auf dem Weihnachtsmarkt geplant.“