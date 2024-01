Start-up in Düsseldorf Wie "Rhool" für die Wolle der Rheinschafe begeistern möchte

Wer Friederike Felds Wohnung betritt, merkt schnell, worum sich ein großer Teil ihres Lebens dreht. Als Besucher zwängt man sich schon auf der Treppe an einer großen Kiste Wolle vorbei, ehe man eintreten kann. Dort liegen viele Garnrollen verstreut, die meisten vor einem kleinen Arbeitsraum, in dem sich ein Spinnrad, ein Garnwickler, sowie ein Arsenal an Stricknadeln befinden.