Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr in Düsseldorf : Dritte Umweltspur: Das sind die nächsten Schritte

Foto: grafik

Düsseldorf Seit vergangener Woche ist die dritte Umweltspur in Betrieb. Einige Teilabschnitte befinden sich noch in der Prüfung und gehen erst im November in die politische Beratung.