Zwei Stadtteile betroffen Vodafone hat seit Corona acht Shops in Düsseldorf geschlossen – und weitere folgen

Diese Woche wurde bekannt, dass Vodafone in Deutschland wegen eines Sparprogramms 2000 Stellen streicht. Der Konzern, dessen Deutschlandzentrale in Heerdt ist, steckt tief in der Krise. Das bekommen nun auch Kunden und Betreiber von Verkaufsstätten in Düsseldorf zu spüren – vor allem an Orten, die abseits der großen Einkaufstraßen liegen.