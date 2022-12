Wirtschaft in Düsseldorf Warum Vodafone in Düsseldorf 20 Prozent der Büros frei zieht

Tournassat Es wird stark genutzt. Vodafone hat den Mitarbeitenden schon vor der Pandemie viel Flexibilität geboten. Das gesamte Konzept am Campus war schon immer auch teilweise auf das Arbeiten von zu Hause ausgelegt. Während Corona ist der Anteil gewachsen. Nun kehren unsere Mitarbeitenden häufiger wieder ins Büro zurück, aber noch nicht in dem Ausmaß wie vor der Pandemie. Wir suchen unsere Balance im Umgang damit. Vor allem dienstags bis donnerstags ist es voller am Campus, montags und freitags hingegen leerer. Wir müssen also lernen, die Peaks abzufangen, die es in diesem Maße so früher nicht gab. Beim Angebot in der Kantine haben wir etwa von acht auf vier Gerichte reduziert.