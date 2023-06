Livemusik in Düsseldorf Warum der Altstadt-Club „The Tube“ nach 25 Jahren schließt

Es sieht nicht so richtig nach Rock’n’Roll aus, was am letzten Tag des Live-Musikclubs „The Tube“ auf der Kurze Straße passiert: Am Sonntagmittag steht Wirt Alex Brassel mit Techniker Alex und Barfrau Tina vor seinem Laden, sie trinken Apfelschorle und Cola, es gibt Pizza aus Pappkartons. 25 Jahre lang stand das „Tube“ in der Altstadt für laute Konzerte, Punk, Indie, Alternative, alles außer Mainstream. Seit 2011 war Brassel als Wirt jeden Abend dabei. Jetzt ist Schluss.