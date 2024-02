Rosenmontag im WDR Fernsehzuschauer sind irritiert von verspäteter Sendung

In Erinnerung bleiben werden unter anderem auch die klaren Worte von Sven Lorig zur „Ungarischen Zigeunertruppe“. Diese zog mit einem Planwagen und in bunten Fransen-Kostümen über den Marktplatz. Das mache ihn wirklich ratlos, erklärte Lorig. Wenn eine ethnische Gruppe selbst sage, das „Z-Wort“ sei diskriminierend, könne das nicht von einer anderen Gruppe ignoriert werden. „Die Sinti und Roma wurden von den Nazis verfolgt, ermordet, gerade erst hat der Landtag am Holocaust-Gedenktag genau daran erinnert“, so Lorig. „Ich würde mir persönlich in diesen Zeiten mehr Sensibilität wünschen.“ Das gelte auch für das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC), das sich in diesen Punkten einen „ziemlich schlanken Fuß mache“.