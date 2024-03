Lange Schlangen in den Mittags- und Abendstunden Was hinter dem Erfolg von „Shawarma City“ steckt

Bei Shawarma handelt es sich um Lamm- oder Hühnchenfleisch vom Drehspieß, eingerollt mit eingelegten Gurken, Petersilie, Knoblauchsoße und getoastet in dünnem Fladenbrot. Ein besonders in arabischen Ländern beliebter Snack für unterwegs, wie man ihn auch bei den anderen Imbissen rund um die Graf-Adolf-Straße fündig wird. Wer jedoch den Laden von Ibrahim Abu Hawa und Ayham Nabulsy an der Alexanderstraße 36 aufsucht, der sollte Geduld mitbringen, vor allem in den Mittags- und Abendstunden. Denn dann haben sich meist lange Schlangen hungriger Menschen vor „Shawarma City“ gebildet, die dafür sogar Wartezeiten von bis zu 30 Minuten in Kauf nehmen.