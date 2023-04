Besondere Kampagne mit Düsseldorf Warum Osterhasen Weihnachtsmützen tragen

Der Düsseldorfer Verein will mit den Spenden wichtige Forschungsprojekte an deutschen Universitäten unterstützen, die dabei helfen sollen, die Alzheimer-Krankheit zu besiegen. Zudem könnten so auch die Aufklärungsbroschüren weiterhin kostenlos bleiben. Seit 1995 hat die AFI 360 Forschungsaktivitäten mit mehr als 14,5 Millionen Euro unterstützen und über 925.000 Ratgeber und Broschüren verteilen können.