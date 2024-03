Bildung in der Landeshauptstadt Warum mehr Klassen ein zweites Losverfahren fast überflüssig machen

Der Kampf um die Plätze an den weiterführenden Schulen befindet sich auf der Zielgerade. Viele Eltern hatten sich nach der ersten Anmelderunde Anfang Februar neu orientieren müssen, weil an einer Reihe von Standorten die Nachfrage größer war als das Angebot. Betroffen waren davon auch mehrere der inzwischen 19 städtischen Gymnasien. Frei gebliebene Plätze gab es dagegen in dieser Schulform an zehn städtischen Standorten (s. Info) sowie am katholischen Ursulinen- und am Freien Christlichen Gymnasium.