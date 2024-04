Psychische und physische Gewalt Warum Düsseldorfer Kinderschützer ab sofort rund um die Uhr im Einsatz sind

Bei den vom Kinderschutzdienst im Einsatz getroffenen Entscheidungen stehe, so die Experten, das Kindeswohl immer an erster Stelle. Die pädagogischen Fachkräfte arbeiteten deshalb immer in einem Vier- beziehungsweise Sechs-Augen-Prinzip. Für die Einsatzteams konnten in den vergangenen Monaten trotz des akuten Fachkräftemangels 17 Neueinstellungen vorgenommen werden. Hintzsche wertet das als großen Erfolg.