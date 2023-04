Polizei in Düsseldorf stößt an Grenzen Warum Kinder immer häufiger Straftaten begehen

Düsseldorf · Diebstahl, Raub und Körperverletzung – die Zahl der Kinder, die mit Straftaten auffällt, ist sprunghaft gestiegen. Die Strukturen, um diese Kinder aufzufangen, gibt es in Düsseldorf eigentlich. Doch in einigen Fällen stoßen Polizei und Jugendamt an ihre Grenzen.

24.04.2023, 12:17 Uhr

Auch in der Altstadt, wo sich viele Gruppen von Jugendlichen treffen, sind immer wieder Kinder unter 14 Jahren unterwegs. Foto: Endermann, Andreas (end)/Endermann

Immer häufiger werden Kinder verdächtigt, eine Straftat begangen zu haben: Die Zahl der tatverdächtigen Jungen und Mädchen unter 14 Jahren ist stark gestiegen, auf 676 im vergangenen Jahr. Im Vorjahr waren es etwa 100 Fälle weniger. Besonders häufig fielen Kinder durch Diebstähle, Rohheitsdelikte wie Raub und Straftaten gegen die persönliche Freiheit sowie Körperverletzungen auf.