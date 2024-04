Produzent Bastian Jordan in Düsseldorf Explodierende Preise für Olivenöl – „Am Anfang hielten die mich für verrückt“

Marktwirtschaftlich logisch ist, dass bei knappem Angebot die Preise steigen – weil jene, die noch lieferfähig sind, mehr verlangen können. Aber was hat das mit den Kleinbauern auf der griechischen Insel Lesbos zu tun, von denen Jordan die Oliven bekommt? Ganz einfach: Der Deutsche musste den griechischen Lieferanten mehr zahlen, damit sie ihre Ware nicht an wen anders verkaufen. Denn in Europa gibt es gleich drei Börsen, an denen Olivenöl gehandelt wird. Dass aus dem Lebensmittel flüssiges Gold wurde, konnte also jedermann jederzeit sehen. Als sich im Herbst 2023 zeigte, dass die Ernte ein zweites Mal miserabel wird, musste Jordan reagieren und die steigenden Einkaufspreise im großen Stil an die Endkunden weitergeben. „Ehrlich gesagt hätten wir seitdem sogar noch mal erhöhen müssen“, sagt der Unternehmer. „Aber irgendwann wird es zu viel, da verzichten wir lieber auf Marge.“