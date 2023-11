Ausgehmeile in der Düsseldorfer Altstadt Warum ist auf der Ratinger Straße weniger los?

Irritationen gab es in diesem Jahr auch um den ehemaligen Club Mauer. In die Kultstätte an der Ecke zur Ratinger Straße zog der Club Czerny ein – musste allerdings nach nur drei Monaten wieder schließen. Am 1. November sollte dort eigentlich der neue Techno-Club The Gate eröffnen. Dieser Zeitplan ging zwar nicht auf, nun soll es aber am 15. Dezember soweit sein, wie Mehdi Haidar erklärt.