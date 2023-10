Bei der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf Deswegen hält Hape Kerkeling die Laudatio auf Marie-Agnes Strack-Zimmermann

In der Synagoge an der Zietenstraße treffen an diesem Donnerstag zwei meinungsstarke Menschen aufeinander, die beide zudem über einen charakteristischen Humor verfügen: Er ist mit einem der Komik nahen Humor gesegnet, sie pflegt gerne die bissig-zupackende Variante. Aber wieso hält Hape Kerkeling die Laudatio auf Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die am Abend die Josef-Neuberger-Medaille der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf erhält? Kennen die beiden sich persönlich? Die Antwort lautet: jetzt ja. UPDATE: Bericht und Bilder der Preisverleihung sehen Sie hier.