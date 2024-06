Wohnen in Düsseldorf Warum Genossenschaften günstig sind

Düsseldorf ist beim Wohnraum ein teures Pflaster, gar keine Frage. Laut Mietspiegel für die Landeshauptstadt liegt die Durchschnittsmiete bei 12,87 Euro pro Quadratmeter, in beliebteren Lagen können es auch schon mal schnell 16 Euro und mehr werden. Kein Wunder also, dass bei der großen Heimatliebe-Umfrage der Rheinischen Post das Wohnen zur Miete in Düsseldorf schlecht bewertet wurde: 42 Prozent der Befragten vergaben die Schulnoten fünf oder sechs, gerade jüngere Menschen, die eine bezahlbare Wohnung suchen, verzweifeln oft.